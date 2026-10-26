È statarintracciata l'originedei misteriosi'tornanti' che è possibile incontrare all'interno del turbolento campo magnetico che avvolge ilSole: una di questecurve a S magnetiche è statapercorsa dal satellite dell'Agenzia Spaziale Europea Solar Orbiter, che ha potuto cosìosservare leparticelle presenti al suointerno e le firme rivelatrici della loro origine, che portano alla superficie della nostra stella. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy e guidato dallo University College di Londra, permette dicomprendere meglio come funziona il vento solare checonnette ilSole alla Terra, in modo daproteggere leinfrastrutture e letecnologie spaziali daeventi meteo estremicome le tempeste geomagnetiche. Alla ricerca ha partecipato anche l'Italia con l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale di Roma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Ilcampo magnetico del Sole siespandeverso l'esterno seguendole linee tracciate dalvento solare, il flusso di particelle cariche che si riversa continuamente nello spazio. Tuttavia, nel loro percorso questelinee possonoattorcigliarsi,spezzarsi oripiegarsi su se stesse, ad esempio formando delle particolari curve a S. Per capirne l'origine, i ricercatori guidati da Jesse Coburn hanno utilizzato uno deglistrumenti a bordo delSolar Orbiterperanalizzare leparticelle presenti all'interno di uno di questi tornanti.

Hanno trovato unamiscela di particelle cariche di ossigeno e carbonio, che può formarsi solo grazie a un particolare fenomeno che avviene sulla superficie solare, quando regioni dotate di proprietà magnetiche differenti interagiscono:se lelinee delcampo magnetico aperte verso lo spazioincontrano quellechiuseche si ripieganoverso il Sole, possono rompersi e riconnettersi in modo diverso, formando ad esempio i misteriosi tornanti.