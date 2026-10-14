Ipipistrelli hanno avutoorigine inEuropa circa65 milioni di anni fa: lo dimostrail più grande studiomai realizzato sulla base didati genomiciefossili, cheriscrivono l'albero evolutivodi questi mammiferi volanti. I risultati sono pubblicati sulla rivista Nature da un gruppo internazionale di137 ricercatori, provenienti da64 Paesi, che fanno parte del consorzio Bat1K co-fondato dalla coordinatrice dello studio, Emma Teeling dello University College di Dublino.



Il team ha raccoltola più vasta collezionedigenomi di pipistrellodialta qualitàmai realizzata finora, includendo103 speciee rappresentandotutte le21 famigliedipipistrelli attualmente riconosciute. I ricercatori hanno combinato tecniche all'avanguardia disequenziamento del Dnaemetodi computazionaliper generare e confrontare tali genomi e identificarne i geni. Hanno inoltreintegrato questidati con quelli relativi a44 fossilidi pipistrello provenienti da tutto il mondo,ricostruendo così lastoria evolutivadegli unici mammiferi capaci di volare.



I risultati smentiscono le precedenti ipotesiche collocavano l'origine dei pipistrelli inAsia,Africa oNord America. La lorovera cullasarebbe stata infatti l'Europa del Paleocene superiore. Successivamente i primi discendenti si sarebbero diffusi inAfrica, creando un fulcro Europa-Africa da cui i pipistrelli si sarebbero poi espansi versoAsia,Americhe eAustralia.



Lo studio rivela che l'ecolocalizzazione, al pari delvolo, si è sviluppataagli albori della storia evolutivadei pipistrelli, contribuendo a spiegare il loro straordinario successo. Inoltre, lo studio pone le basi per ulteriori ricerche sulle cause genetiche dell'eccezionale longevità e resistenza alle malattie dei pipistrelli, aspetti potenzialmente rilevanti anche per la salute umana.