Una nuova tecnica ha permesso di 'risvegliare' lecellule del muscolo cardiaco, spingendole adividersi perriparare i danniprovocati dall'infarto. Sperimentata sutopi, la terapia harafforzato il battitodelcuore e ha portato a unaumento del 10%dellaquantità di sangue pompata: se anche la sperimentazione sugli esseri umani dovesse dare risultati analoghi, potrebbe avere un impatto significativo per milioni di persone.

Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Cardiovascular Research, si deve al gruppo di ricerca guidato da Università britannica di Cambridge e Istituto australiano di ricerca medica Qimr Berghofer, al quale hanno partecipato ricercatori italiani delle Università di Bologna e Trieste. Saranno necessariulteriori studisu modelli animali più grandi e, successivamente, sull'uomo,per stabilire sicurezza ed efficaciadel nuovo metodo.



In seguito a un infarto, ilcuore di unessere umanopuòperdere fino a un miliardo di cellule, che non hanno la capacità di rigenerarsi. Ciò riduce la forza di contrazione, e può portare alla formazione dicicatrici, all'insufficienza cardiacae anche alla morte. Leterapie oggi disponibili sono in grado di ridurre i sintomi e rallentare la progressione delle malattie cardiache, manon possono rigenerare il muscolo perso.



Gli autori dello studio coordinati da Catherine Wilson di Cambridge e James Hudson del Qimr Berghofer hanno messo a punto una tecnica che utilizza l'Rna messaggero, omRna, peristruire le celluleaprodurre due proteine,Myc eCiclina T1, chefavoriscono lariparazione del muscolo cardiaco. Le osservazioni fatte sui topi a 28 giorni e poi a 12 settimane di distanza dall'iniezione, hanno dimostrato un miglioramento duraturo della funzionalità cardiaca, nonostante la tecnica sia progettata per avere un effetto limitato nel tempo in modo da ridurre il rischio di una crescita eccessiva delle cellule.