Realizzato ilprimo trapiantodi una porzione diipofisiumana su una scimmia: un importante passo in avanti perfuturi trapianti nell’uomotesi aripristinarelaproduzione di cortisolo, un ormone essenziale per la risposta allo stress. Pubblicato sulla rivista Stem Cell Research & Therapy, il risultato si deve al gruppo dell'università giapponese di nagoya guidato da Tatsuma Kondo.

L’ipofisi è la ghiandola che si trova allabase del cranioe ha unruolo talmente importante nellaregolazione degli ormoni che viene comunemente riconosciuta come una sorta di direttore d'orchestra del sistema endocrino. Uno dagli ormoni più importanti che produce è l’adrenocorticotropo(Acth), che segnala alle ghiandole surrenali di rilasciare il cortisolo, l'ormone che aiuta l'organismo a gestire lo stress, la pressione sanguigna e i livelli di zucchero nel sangue. Quando l'ipofisi non funziona correttamente, ilsegnale èassente e si sviluppa una condizione nota comeipopituitarismo, chee richiede l’assunzione di farmaciper tutta la vita.

Un’alternativa potrebbe arrivare ora dalle cellule staminali umane, dalle quali ottenere degli organoidi, una sorta di mini organi, datrapiantare. I testsulle scimmie sono unprimo passo in questa direzione, anche se la ricerca è molto preliminare, finora condotta su un solo individuo, nel quale le cellule sono sopravvissute per 6 settimane e hanno permesso di ristabilire il corretto equilibrio di produzione del cortisolo.