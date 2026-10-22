Negli ultimi vent'anni, i ricercatori guidati da Shuzhong Shen hanno assemblato un vasto database chiamato OneStratigraphy, che comprende informazioni sulle specie e le profondità alle quali sono stati rinvenuti milioni di esemplari fossili in tutto il mondo. Questo database è stato poi utilizzato per addestrare il modello di IA OneStrata: come i modelli simili a Chat-Gpt prevedono la parola successiva in una frase, OneStrata riesce a prevedere il momento in cui è più probabile che un fossile sia stato depositato nella roccia, con una risoluzione temporale di poco più di 1.000 anni.