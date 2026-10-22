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È stata messa in discussione la storia narrata finora delle cinque grandi estinzioni di massa avvenute sulla Terra: tre di queste potrebbero essere avvenute molto più gradualmente del previsto, con un lento declino della biodiversità anziché un cataclisma improvviso. A suggerirlo è una nuova analisi su quasi quattro milioni di fossili marini provenienti da decine di migliaia di siti sparsi in tutto il mondo, condotta con l'aiuto di un nuovo modello di Intelligenza Artificiale chiamato OneStrata. Ciò ha permesso ai ricercatori guidati dalla cinese Nanjing University di stimare la comparsa e l'estinzione di oltre 110mila specie nel corso degli ultimi 540 milioni di anni. La ricerca è stata presentata all'incontro della Società Geologica Americana tenutasi a Denver, e riportata dalla rivista Nature sul suo sito.
Negli ultimi vent'anni, i ricercatori guidati da Shuzhong Shen hanno assemblato un vasto database chiamato OneStratigraphy, che comprende informazioni sulle specie e le profondità alle quali sono stati rinvenuti milioni di esemplari fossili in tutto il mondo. Questo database è stato poi utilizzato per addestrare il modello di IA OneStrata: come i modelli simili a Chat-Gpt prevedono la parola successiva in una frase, OneStrata riesce a prevedere il momento in cui è più probabile che un fossile sia stato depositato nella roccia, con una risoluzione temporale di poco più di 1.000 anni.
La ricostruzione introduce nuove sfumature nella storia di tre delle cinque grandi estinzioni. In particolare, quella avvenuta tra 372 e 360 milioni di anni fa, in cui scomparve circa l'82% delle specie viventi, quella verificatasi 201 milioni di anni fa, che colpì il 75% delle specie, e quella più recente di 66 milioni di anni fa, che cancellò il 75-80% delle specie, compresi i dinosauri non aviani.