Saturno è senza rivali nel cielo di ottobre . Il giorno 4 raggiunge l’ opposizione al Sole e, dunque, quando la nostra stella tramonta a Ovest il pianeta sorge a Est, rimanendo poi visibile per tutta la notte. In più, si trova anche alla minima distanza dalla Terra, pari a circa 1,26 miliardi di chilometri, e appare quindi più grande e luminoso del solito : condizioni ideali per ammirarlo, sia con un telescopio che a occhio nudo, come sottolinea l'Unione Astrofili Italiani (Uai).

Saturno è senza rivali nel cielo di ottobre . Il giorno 4 raggiunge l’ opposizione al Sole e, dunque, quando la nostra stella tramonta a Ovest il pianeta sorge a Est, rimanendo poi visibile per tutta la notte. In più, si trova anche alla minima distanza dalla Terra, pari a circa 1,26 miliardi di chilometri, e appare quindi più grande e luminoso del solito : condizioni ideali per ammirarlo, sia con un telescopio che a occhio nudo, come sottolinea l'Unione Astrofili Italiani (Uai).

Gli unici due pianeti che tengono in parte testa a Saturno sono Marte e Giove : sono entrambi visibili solo nella seconda parte della notte, e il primo si avvicina man mano al secondo nel corso del mese. Mercurio e Venere, invece, sono praticamente inosservabili : il primo è troppo basso sull'orizzonte occidentale, mentre il secondo si accosta sempre più al Sole.

Gli unici due pianeti che tengono in parte testa a Saturno sono Marte e Giove : sono entrambi visibili solo nella seconda parte della notte, e il primo si avvicina man mano al secondo nel corso del mese. Mercurio e Venere, invece, sono praticamente inosservabili : il primo è troppo basso sull'orizzonte occidentale, mentre il secondo si accosta sempre più al Sole.

Nelle prime ore serali , ci sarà ancora l'opportunità di osservare alcune delle costellazioni che abbiamo imparato a conoscere durante l'estate, come quella del Bootes , mentre a Est cominciano pian piano ad apparire quelle che vedremo alte in cielo nei mesi autunnali e invernali, tra cui il Toro e i Gemelli. In questa stagione è ben visibile in verticale sulle nostre teste il grande quadrilatero di Pegaso.

Nelle prime ore serali , ci sarà ancora l'opportunità di osservare alcune delle costellazioni che abbiamo imparato a conoscere durante l'estate, come quella del Bootes , mentre a Est cominciano pian piano ad apparire quelle che vedremo alte in cielo nei mesi autunnali e invernali, tra cui il Toro e i Gemelli. In questa stagione è ben visibile in verticale sulle nostre teste il grande quadrilatero di Pegaso.