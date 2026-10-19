Un gruppo di ricercatori della National University of Singapore (NUS) si è aggiunto ad altri atenei internazionali nel lanciare un appello per regolamentare preventivamente la ricerca sulla cosiddetta "vita speculare" (mirror life), chiedendo di vietare la creazione in laboratorio di organismi sintetici a geometria molecolare invertita

L'appello del 2024

.In natura, i mattoni biologici (come amminoacidi e zuccheri) possiedono una specifica asimmetria geometrica - definita chiralità, dal greco "mano" - paragonabile alla differenza tra una mano destra e una sinistra. Gli enzimi e i recettori dell'organismo funzionano come serrature che riconoscono solo una determinata forma.

Il confronto sulle regole in laboratorio

Secondo gli scienziati guidati dal professor Matthew Chang della NUS, se un batterio artificiale costruito con molecole speculari dovesse sfuggire al contenimento, risulterebbe invisibile al sistema immunitario di uomini, piante e animali, oltre a essere immune ai predatori naturali e agli attuali antibiotici. Poiché lo sviluppo di tali microrganismi richiederà ancora circa un decennio, gli esperti sollecitano Singapore e la comunità internazionale a introdurre norme restrittive prima che la tecnologia sia operativa.