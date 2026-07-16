E'scomparso prematuramenteilpresidentedell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente:a darne l'annuncio è stata l'Asi con una nota in cui la vicepresidente, il direttore generale, i membri del Cda, del Cts, del Collegio dei Revisori, il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo e tutti i dipendenti e collaboratori esprimonoprofondo cordoglio.

"Un sincero e sentitoringraziamento al professor Valente per l'azione e l'impegno lavorativo con i quali ha guidato in questo ultimo triennio l'Agenzia in una fase di grande crescitae con il raggiungimento di pregevoli risultatiper tutto il settore spaziale", si legge nella nota.

Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana dal 2023, Teodoro Valente è statoprofessore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso l'Università La Sapienza di Roma e autorevole studioso nel campo deimateriali compositi e delle nanotecnologie. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo in ambito accademico e della ricerca, tra cui la presidenza del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, la direzione dell'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR e incarichi presso la Commissione europea.

"Come previsto dalle norme di legge e statutarie d'intesa con l'Autorità governativa delegata - spiega la nota -assume le funzioni la vicepresidente, prof. avv.Elda Turco Bulgherini, al fine di garantire la piena continuità e operatività dell'Agenzia".

