Avevalunghe piumeche si estendevano aformare strutture simili ad aliin corrispondenza sia degliarti anteriori che di quelliposteriori, la nuova specie di dinosauroora scoperta inCina. È stata chiamata Norellraptor barsboldi e appartiene al genere dei Microraptor, che comprende piccoli dinosauri predatori parenti stretti degli uccelli. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Communications, rafforza la teoria secondo cui lecaratteristiche associate alvolo si sarebberoevolute separatamente e in maniera diversanei vari gruppi di dinosauri in possesso di questa abilità. La ricerca è stata guidata da Museo Paleontologico e Centro Erpetologico Ophis di Teramo, Università di Geologia cinese di Hebei e Accademia cinese di scienze geologiche.

Il fossile, eccezionalmente ben conservato, è stato rinvenuto nellaFormazione JiufotangnelNord-Est della Cina,ormai celebre per aver restituito molti altri esemplari in ottime condizioni. Il nuovo dinosauro è vissuto tra i 145 e i 100 milioni di anni fa e il suo scheletro completo è lungo 57 centimetri.L'analisi del fossile indica che l'esemplare aveva almeno tre anni al momento della morte, e rivela una serie dicaratteristiche associate alvolo.

I ricercatori coordinati dall'italiano Andrea Cau del Museo Ophis e da Qiang Ji dell'Università di Hebei hanno poi confrontato le caratteristiche di Norellraptor barsboldi con quelle di altri dinosauri imparentati, riscontrando che circa il30% dei cambiamenti anatomiciavvenuti nei Microraptor ècomparso anche negli uccelli. Questo risultato suggerisce che le caratteristiche legate al volo siano emerse indipendentemente nei vari gruppi e sotto la forza esercitata da pressioni evolutive diverse.