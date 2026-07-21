Scoperta inCina l'ambra più antica conosciuta finora: ha385 milioni di annied è stata trovata nei depositi fossili dellaFormazione di Hujiersite, nella regione dello Xinjiang, sotto forma dimicroscopici frammentiinglobati a piccoli gruppi nel carbone, con il pezzo più grande che arriva a 1,5 millimetri. Ilritrovamento sposta indietro di circa 65 milioni di annilapiù antica testimonianza geologicadell'ambra, dimostrando che già nelDevoniano alcunepiante terrestrierano in grado di produrreresine, come emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Science Advances dai ricercatori dell'Istituto di Geologia e Paleontologia di Nanchino.

Laproduzione di resina(nota come ambra allo stato fossile) è unprocesso complessoper le piante terrestri, che implica l'evoluzione dimolecole terpenoidi e disistemi specializzatiper lasecrezione. Lo scopo principale della resina èproteggere le pianteesigillare le lesionicome quelle provocate da insetti e incendi. Delle sue origini si sa ancora poco, perché l'ambra è molto rara nei depositi del Paleozoico, l'epoca in cui la terraferma era colonizzata dalle piante. I nuovi frammenti trovati in Cina, analizzati mediante spettroscopia infrarossa e gascromatografia, hanno rivelato unafirma chimicasimile a quella dell'ambraprodotta dalleconifere.