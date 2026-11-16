Scoperte nellaVia Lattealeantenate del Sole:stelle che hanno unacomposizione chimica simile a quella del Sole, ma che sonotre volte piùantiche. Se il Sole ha 4.6 miliardi di anni, le sue antenate hanno fino a12,5 miliardi di anni e indicano cheanticamente lanostra galassiaavrebbe già potuto avere lecondizioni perospitare mondi simili al nostro. "È forse una delle implicazioni più affascinanti del nostro lavoro", osserva Laura Magrini, coautrice dello studio coordinato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica eaccettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics.



"Non possiamo affermare che attorno a queste stelle si siano formati pianeti abitabili, né tantomeno che abbiano ospitato forme di vita. Ma - prosegue la ricercatrice dell'Inaf -possiamo iniziare a chiedercise lecondizioni chimiche necessariefossero giàpresenti molto primadellanascita della Terra. In questo senso, la nostra ricercaamplia lafinestra temporaleentro cui lavita potrebbe essersisviluppata nellaVia Lattea".



La scoperta, basata sui dati della survey spettroscopicaGalah e della missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea, aiuta inoltre a ricostruire lastoria deldisco sottile, la zona della galassia in cui si concentra la maggior parte delle stelle. La Via Lattea comprende infatti un disco spesso, popolato prevalentemente da stelle antiche, e un disco sottile, che si ritiene ospiti stelle più giovani, tra cui il Sole. Secondo lateoria tradizionale,il primo avrebbe iniziato a formarsi prima del secondo, ma inuovi datisulla composizione chimica delle stelle indicano che queste potrebbero essersiformate molto prima.



Il fatto che stelle con una composizione chimica molto simile esistessero giàmiliardi di anni prima della nascita del Sistema solare, "suggerisce che l'evoluzione chimicadellanostra galassiapotrebbe essere statamolto più rapidadi quanto immaginassimo", dice Riano Giribaldi, ricercatore dell'Inaf e primo autore dello studio.



Il risultato si inserisce in unquadro più ampio, che trova riscontri anche nelle osservazioni del telescopio spaziale James Webb, che ha individuato galassie formate in un universo ancora giovane ma comunque ricche di elementi chimici.

