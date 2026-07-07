Lo studio, guidato da Daming Yang dell'Università di Leiden nei Paesi Bassi, ha visto la partecipazione di Istituto Nazionale di Astrofisica e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, delle Università di Roma Tre, Firenze, Trento, Bologna, Genova, Federico II di Napoli, Torino, Milano, Padova e Trieste, insieme a Istituto di Fisica Fondamentale dell'Universo (Ifpu) e Scuola Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste, Centro europeo per l'osservazione della Terra (Esrin) dell'Esa a Frascati, Space Science Data Center dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma e ICSC - Centro nazionale di ricerca in high performance computing, big data e quantum computing di Bologna.