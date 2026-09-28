Ha meno di un milione di anniilpianeta più giovanescoperto finora: si chiamaElias 2-24 b,ha una massa paragonabile a quella di Giove e sta ancora roteando nel suo disco natale di gas e polveri attorno a una stella che dista circa450 anni luce dalla Terra. Il suo identikit è pubblicato su The Astrophysical Journal Letters da un team guidato dal cremonese Andrea Bernardi, dottorando presso l'Università Diego Portales in Cile.



"I nostrimodelli sulla formazione dei pianetifacevano giàfatica a spiegareiprecedenti detentori del recordper il pianeta più giovane conosciuto, unex aequo tra quattro pianeti, due che orbitano attorno alla stella PDS 70 e due che orbitano attorno alla stella WISPIT 2, tutti con un'età superiore ai 5 milioni di anni", dice Lucas Cieza, professore presso l’Istituto di Studi Astrofisici in Cile e coautore dello studio. "Elias 2-24 b ci dimostra cheanche i nostri migliori modelli di formazione planetaria non tengono ancora conto di alcuni processi fondamentali".



Lo studio ha preso in esame alcuneosservazioni d'archiviorelative asette stelleche erano state effettuate utilizzando il coronagrafo dell'Osservatorio W. M. Keck alle Hawaii.Ciascuna di queste stelle ècircondata da un disco dipolveri,gas e frammenti dighiaccio eroccia; la presenza di strutture elacune all'interno di questi dischi suggerisce che si stiano formando dei pianeti.

Grazie al coronagrafo, che oscura la luce delle stelle madri, gli astronomi hanno cercato intorno ad esse dei pianeti più deboli, potenzialmente immersi nei dischi polverosi.

"I pianeti dovrebbero trovarsi all’interno delle lacune, dal momento che sono loro a crearle - afferma Bernardi - ed èesattamente lì che abbiamo trovato Elias 2-24 b". Il pianeta "si trovaal limite delle capacità di rilevamento degli attuali telescopi, ma con nuovi strumenti come ilNancy Grace Roman Space Telescopedella Nasa, tali rilevamenti dovrebbero diventare più facili".

Lo studio di questo sistema offre una sorta dimacchina del tempoper comprendere come potesse apparire il nostro Sistema solare miliardi di anni fa.