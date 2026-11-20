Osservato per la prima volta unpianeta 'evanescente', chescompare allavista: denominato TOI-2535 b, è un gigante gassosoche orbita molto vicino alla propria stella, a circa1.000 anni lucedallaTerra. Il suo transito davanti alla stella madre è statoosservatopiù volte nell'arco di sette anni, finché il pianeta non èdiventato invisibile per effetto dellagravità di un altropianeta vicino, che ne stainclinando l'orbita. Il fenomeno è descritto su Astrophysical Journal Letters da un gruppo di astronomi guidato dall'Università della California a Los Angeles.

Il pianeta TOI-2535 b completaun'orbita attorno alla sua stella in soli8,25 giorni:unavelocità dieci volte superiorea quella con cuiMercurio orbita attorno al Sole. Gli astronomi lo hanno individuato grazie alle immagini catturate dal telescopio spazialeTess della Nasa tra l'aprile 2019 e il marzo 2026. Osservando quella porzione di cielo più volte, hanno scoperto che itransiti del pianetanon seguivanouna cadenza regolare come accade per la maggior parte degli esopianeti, ma avvenivano conanticipi oritardi significativi, fino a sei ore. Si è inoltre notato che, colpassare deglianni, i transiti diventavano sempre piùbrevi emeno marcati, fino a scomparire del tutto nel2026.

Questi indizi suggeriscono che il pianeta subisca l'attrazione gravitazionale di un corpo celestevicino,non ancoravisibile, la cui orbita risulta inclinata rispetto a quella di TOI-2535 b. I calcoli degli astronomi mostrano che i due pianeti fannooscillare lerispettive orbite, come accade a unatrottola; ciò porta ciascuno di essi a orbitare attorno alla propria stella in modo obliquo, scomparendo dalla vista man mano che l'oscillazione ne altera l'allineamento. Si tratta dello stesso fenomeno che rende le eclissi sulla Terra eventi così rari.

l prossimo transito di TOI-2535 b davanti alla propria stella avverrà tra 30-50 anni, mentre il suo compagno, al momento nascosto, potrebbe tornare visibile prima.