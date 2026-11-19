Scoperta unarelazione fra l'aumento dellegiornate caldeè associata a unadiminuzione dellafecondità: lo indicano idati registrati inItalia nell'arco di 20 anni, dal2003 al 2022, secondo i quali a ogni giornata con unatemperatura media superiore a 25 gradi,a distanza di nove mesi, segue unariduzione dello0,31%deltasso difecondità totale, pari a circa192 nascite in meno. E' quanto emerge dallo studio dell'Università di Bologna pubblicato sulla rivista Population and Environment.

"Anche senon è chiaro il motivo, latempistica è indicativa: il calo emerge nove-dieci mesi dopo l’esposizione a giornate particolarmente calde, e ciò rende il periodo intorno al concepimento il momento più plausibile in cui si manifesta l’effetto", osserva Federica Querin, tra le autrici dello studio.

Tra lepossibili cause,ipotizzano gli studiosi, potrebbero essercipercorsi comportamentali e sessuali diversi, uncalo dellacapacità biologica diconcepire,interruzioni naturali dellagravidanza in unafase molto precoce, o lacombinazione di due o piùfattori.

Negli ultimi cinque anni, le temperature in Europa hanno raggiunto valori di circa 2,4°C superiori ai livelli preindustriali e l’Italia si trova in una delle regioni più esposte del continente. Allo stesso tempo, il nostro Paese affronta uno dei tassi di fecondità più bassi d’Europa. A partire da questo scenario, le ricercatrici hannocombinato i dati mensilisullenascite registrate dall’Istat con informazioni meteorologiche dettagliate provenienti da banche dati climatiche europee. La raccolta di dati comprende 107 province italiane, dal 2003 al 2022, per un totale di 25.680 osservazioni mensili a livello provinciale.

Letemperaturemedie giornaliere sono state suddivise in 7 classi, da meno di zero a oltre 25 gradi, e il loro effetto è stato studiato in relazione ad altre variabili climatiche, tra cui umidità, precipitazioni, radiazione solare, vegetazione e inquinamento atmosferico. E' emerso che legiornate con unatemperatura media giornaliera superiore a 25 gradi riducono il tasso difecondità totale mensile, mentre le giornate fredde non hanno effetti significativi.