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Gli astronomi hanno scoperto uno strano pianeta ricoperto di lava 'fredda': è abbastanza caldo da poter avere magma fuso in superficie ma, allo stesso tempo, è il più freddo di questo tipo mai osservato. E questo perché HD 3167 b sembra possedere un'atmosfera, che ridistribuisce il calore proveniente dalla sua stella. La scoperta, effettuata grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb di Nasa, Agenzia Spaziale Europea e quella Canadese, è stata pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal Letters e si deve al gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Chicago. Il pianeta è troppo caldo per ospitare la vita, ma offre l'opportunità di studiare quali potessero essere le condizioni durante i primi due milioni di anni di vita della Terra, che in quell'epoca si ritiene somigliasse molto a un 'mondo di lava'.
HD 3167 b gira intorno a una stella che si trova a circa 154 anni luce di distanza. La sua orbita è così stretta che un anno su questo pianeta, cioè il tempo impiegato per compiere una rivoluzione completa, dura quanto un solo giorno terrestre. Si trova in rotazione sincrona con il suo astro, una caratteristica comune ai pianeti coperti di lava. Ciò significa che un lato è sempre rivolto verso la stella e l'altro si trova in un'oscurità perenne.
È anche il più piccolo 'mondo di lava' mai individuato, eppure è riuscito a trattenere un'atmosfera. "La cosa sorprendente - afferma Edwin Kite, co-autore della ricerca guidata da Brandon Park Coy - è che più un pianeta roccioso orbita vicino alla sua stella, più difficile dovrebbe essere per lui avere un'atmosfera, perché viene bombardato dal vento stellare. Ma sembra che molti di questi mondi lavici ne abbiano una".