HD 3167 b gira intorno a una stella che si trova a circa 154 anni luce di distanza. La sua orbita è così stretta che un anno su questo pianeta, cioè il tempo impiegato per compiere una rivoluzione completa, dura quanto un solo giorno terrestre . Si trova in rotazione sincrona con il suo astro, una caratteristica comune ai pianeti coperti di lava. Ciò significa che un lato è sempre rivolto verso la stella e l'altro si trova in un'oscurità perenne.

HD 3167 b gira intorno a una stella che si trova a circa 154 anni luce di distanza. La sua orbita è così stretta che un anno su questo pianeta, cioè il tempo impiegato per compiere una rivoluzione completa, dura quanto un solo giorno terrestre . Si trova in rotazione sincrona con il suo astro, una caratteristica comune ai pianeti coperti di lava. Ciò significa che un lato è sempre rivolto verso la stella e l'altro si trova in un'oscurità perenne.