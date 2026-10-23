Il terremoto dimagnitudo 5,5registrato alle 12:19 del 23 ottobreal largo della Siciliaè avvenuto nell'ambito di unasequenza sismicain corso nelMar Tirreno meridionaleche nell'ultima settimanaha fatto registratealmeno 60 scosse. Lo ha detto all'ANSA il sismologo Salvatore Stramondo, direttore del dipartimento Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il23 ottobrenella stessa zona si sono registrati circa15 terremoti, il22 ottobreerano statiuna decina.



La magnitudo 5,5 aveva fatto scattare l'allerta tsunamisubito dopo la registrazione dell'evento, come prevede il protocollo internazionale seguito anche dal Centro Tsunami dell'Ingv, uno dei quattro centri di questo tipo attivi nel mondo e responsabile dell'allerta tsunami del Mediterraneo. L'allerta è stata chiusa circa un'ora più tardi: "non abbiamo rilevato variazioni nel livello del mare,non c'è stato maremoto", ha detto Stramondo