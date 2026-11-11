Ilmisterioso corpo celeste1998 KY26, che nel2031 verrà raggiunto dalla sonda giapponeseHayabusa2, potrebbenon essereunacometa 'travestita' da asteroide come era stato ipotizzato da alcuni astronomi. A rendereimprobabile questo scenario è la suatemperatura, troppoelevata perché si possa conservare ilghiaccio necessario a produrre le emissioni di gas che danno la spinta alle cosiddette ' comete oscure '. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Icarus dagli ingegneri aerospaziali Korbin Hansen e Masatoshi Hirabayashi del Georgia Institute of Technology.



Lecomete oscuresono corpi celesti che, pur rilasciando gas nello spazio,non sviluppanole caratteristichecode luminosedelle tradizionali comete epossono quindiessere scambiateperasteroidi. Lafuoriuscita di gasgenera però unaspinta aggiuntiva, in grado dimodificarne ilmovimento. L'ipotesi che KY26 appartenesse a questa categoria era stata avanzata per spiegare ilcomportamento anomalodell'oggetto,largo appena 11 metri, cheruota su se stesso ogni 5,35 minutie presenta un'insolita accelerazione perpendicolare al piano della sua orbita.



Per verificare questa possibilità, Hansen e Hirabayashi hanno elaborato unmodello che ricostruisce latemperatura superficialee quellainterna di KY26 basandosi sulle dimensioni, sull'orbita, sulla riflettività e sulla probabile composizione del corpo celeste. I risultati indicano che, anche nelle zone più fredde, la temperatura media durante l'orbita attorno al Sole raggiunge i61 gradi sotto zero, un valore ben superiore ai -128 gradi al di sotto dei quali il ghiaccio d'acqua potrebbe conservarsi a lungo nel sottosuolo.



Resta dunqueda chiarirel'originedell'insolita accelerazione di KY26. Tra le possibili spiegazioni c'è la pressione esercitata dalla radiazione solare. Una risposta potrebbe arrivare nel 2031, quando Hayabusa2, la missione dell'agenzia spaziale giapponese Jaxa, raggiungerà KY26 per studiarlo da vicino.