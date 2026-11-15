Per la prima volta nella storia è stato recuperato lo stadio superiore di un razzo: è accaduto neltest in orbita di Starship, il veicolo costruito dalla SpaceX di Elon Musk er i futuri viaggi verso la Luna e Marte. "Complimenti a un incredibile team", ha scritto su X Elon Musk, patron della società e di Tesla. L'amministratore capo della Nasa Jared Isaacson ha scritto: "Congratulazioni a Elon Musk e al team di SpaceX! È stato quasi magico. Di giorno in giorno conquistano sempre più sostenitori... un passo più vicini alla Luna".

La navetta Starship, stadio superiore del razzo Super Heavy, è rientrata sulla rampa dalla quale era stata lanciata 22 ore e mezzo prima. Si è inserita con precisione tra i bracci meccanici, chiamati 'bacchette' (chopstick arms), situati sopra la rampa di lancio n.2, a chiusura di uno dei più grandi traguardi ingegneristici della storia aerospaziale.



Non era invece riuscito il recupero del razzo, che per motivi di sicurezza è stato fatto esplodere sul Golfo del Messico. Gli ingegneri di SpaceX avevano avvertito che l'azienda avrebbe potuto interrompere il tentativo in ogni momento, qualora fossero sorti dei problemi. I portavoce della società hanno sottolineato più volte che, data la natura dei rischi, i responsabili del volo avrebbero dovuto adottare un approccio prudente.

L'importante successo getta le basi per accelerare lo sviluppo del veicolo di SpaceX, destinato al programma lunare Artemis della Nasa, su cui però pendono ora numerosi ritardi.