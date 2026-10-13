E' spettacolare, lafotografia compositadellaLuna pienache sorge sulla Sicilia,tra Nicosia e l'Etna, mentre il cielo si fa più scuro. Selezionata dallaNasa comefotografia astronomica del giorno (Apod) è stata scattata dall'astrofotografo siciliano Dario Giannobile, le cui foto sono state già selezionate altre volte dalla Nasa. Questa immagine risale all'inizio di ottobre ed è stata scattata quando il vulcano era in attività, sullo sfondo del crepuscolo.



Le nuvole basse riflettono i colori tipici del passaggio dal giorno alla notte, mentre cenere e gas provenienti dall'Etna sono visibili più in alto sullo sfondo. "La fascia rosa più in basso nel cielo è chiamataCintura di Venere Durante la luna piena - scrive la Nasa presentando la foto - la Luna e il Sole sono in opposizione nel cielo: la luna sorge mentre il sole tramonta. Il ciclo delle fasi lunari dura circa 29,5 giorni (ma la Luna impiega circa 27 giorni per orbitare attorno alla Terra).

