Sviluppare tecnologie innovative per il recupero delle materie prime critiche – come litio, nichel e cobalto – e dare valore ai materiali estratti dalle batterie esauste e dai fanghi di depurazione : è l’obiettivo di Mira , lo spinoff dell' Università di Brescia presentato nell’ambito dell’evento conclusivo del progetto Tech4Lib .

Sviluppare tecnologie innovative per il recupero delle materie prime critiche – come litio, nichel e cobalto – e dare valore ai materiali estratti dalle batterie esauste e dai fanghi di depurazione : è l’obiettivo di Mira , lo spinoff dell' Università di Brescia presentato nell’ambito dell’evento conclusivo del progetto Tech4Lib .

“La nascita di Mira rappresenta un passaggio fondamentale del percorso di ricerca sviluppato negli ultimi anni”, hanno spiegato i fondatori dello spinoff Elza Bontempi, Laura Depero, Maria Antonietta Vincenti, Alberto Mannu, con l’imprenditore Cristian Fracassi. “L’obiettivo – hanno aggiunto – è trasformare la ricerca in soluzioni concrete, capaci di rispondere alle sfide della sostenibilità, della sicurezza nell’approvvigionamento delle materie prime e della competitività del sistema industriale”.