Inizia arestringersi lafinestra temporalein cui dovrebbe avvenire ilrientro in atmosferadeltelescopio spaziale Swiftdella Nasa. Secondo i calcoli dell'organizzazione statunitense Aerospace Corporation, il rientro è ora previsto per il4 novembre alle 11:12 ora italiana,ma la previsione continua ad avere un importantemargine di incertezzapari a circa 8 ore.



Le aree potenzialmente interessate sono quelle comprese nellafascia equatorialedel pianeta, tra cui alcune zone dell'America centrale e meridionale, dell'Africa, dell'Asia sudorientale e dell'Australia settentrionale. Una parte significativa delle possibili traiettorie attraversa gli oceani, riducendo la probabilità che eventuali frammenti raggiungano aree abitate.



