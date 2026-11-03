(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Inizia a restringersi la finestra temporale in cui dovrebbe avvenire il rientro in atmosfera del telescopio spaziale Swift della Nasa. Secondo i calcoli dell'organizzazione statunitense Aerospace Corporation, il rientro è ora previsto per il 4 novembre alle 11:12 ora italiana, ma la previsione continua ad avere un importante margine di incertezza pari a circa 8 ore.

Le aree potenzialmente interessate sono quelle comprese nella fascia equatoriale del Pianeta, tra cui alcune zone dell'America centrale e meridionale, dell'Africa, dell'Asia sudorientale e dell'Australia settentrionale. Una parte significativa delle possibili traiettorie attraversa gli oceani, riducendo la probabilità che eventuali frammenti raggiungano aree abitate.

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