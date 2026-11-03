(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Inizia a restringersi la finestra temporale in cui dovrebbe avvenire il rientro in atmosfera del telescopio spaziale Swift della Nasa. Secondo i calcoli dell'organizzazione statunitense Aerospace Corporation, il rientro è ora previsto per il 4 novembre alle 11:12 ora italiana, ma la previsione continua ad avere un importante margine di incertezza pari a circa 8 ore.
Le aree potenzialmente interessate sono quelle comprese nella fascia equatoriale del Pianeta, tra cui alcune zone dell'America centrale e meridionale, dell'Africa, dell'Asia sudorientale e dell'Australia settentrionale. Una parte significativa delle possibili traiettorie attraversa gli oceani, riducendo la probabilità che eventuali frammenti raggiungano aree abitate.
(ANSA).
Telescopio Swift, il rientro nell'atmosfera previsto per mercoledì mattina
(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Inizia a restringersi la finestra temporale in cui dovrebbe avvenire il rientro in atmosfera del telescopio spaziale Swift della Nasa. Secondo i calcoli dell'organizzazione statunitense Aerospace Corporation, il rientro è ora previsto per il 4 novembre alle 11:12 ora italiana, ma la previsione continua ad avere un importante margine di incertezza pari a circa 8 ore.