Dopo mesi di silenzio, nello Ionio meridionale, al largo dellaSicilia,è statonuovamente registrato ilcantodi unabalenotteracomune grazie a tre diversi esperimenti, connessi all'infrastruttura sottomarina dei Laboratori Nazionali del Sud dell'Infn.

I ricercatori sono riusciti non solo a identificare il canto della balena, ma anche aseguirne gli spostamentinell'area a sud-est della Sicilia, grazie allacombinazionedisensori acustici tradizionali etecnologie basate sulla fibra ottica.

A rilevare i segnali i sensori acustici dei Lns, installati grazie al progetto Itineris (Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System), guidato dal Cnr, e dedicato allo sviluppo di una rete integrata di infrastrutture per lo studio dei processi ambientali. Laregistrazioneè stataconfermatadai sistemi diDistributed Acoustic Sensing(Das) installati per la prima volta nel Mediterraneo nell'ambito diVongola (Visual and nOise-eNhanced AI Analysis for Marine Biodiversity MonitorinG, Observation and LeArning), progetto Pnrrcoordinato dal Csfnsm per la mitigazione degli impatti antropici sugli ecosistemi marini, e successivamente daLownoiser, progetto Horizon Europe dedicato alla riduzione dell'inquinamento acustico generato dal traffico navale.

"È la prima volta - commenta Giorgio Riccobene, ricercatore ai Laboratori Nazionali del Sud dell'Infn - che il canto delle balene vieneregistrato contemporaneamente da sistemi di misura così diversi. Inoltre la rilevazione rappresenta un risultato di grande importanza per quest'area, poiché lapopolazione mediterraneaè a rischio diestinzione e la suapresenza nelMar Ionioè ancorapoco documentata". I canti di queste balene sono utilizzati prevalentemente per il corteggiamento a scopo riproduttivo ma si sa ancora molto poco sul modo e sul contesto in cui vengono prodotti. "Il rumore navale - aggiunge Virginia Sciacca, responsabile Cnr per il progetto Lownoiser - rappresenta inoltre fonte significativa di disturbo per questa specie e, grazie a questa tecnologia, potremo iniziare acomprendere meglio come il traffico marittimo interferisca con le vocalizzazioni delle balenottere".

