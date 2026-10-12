Ci sonotracce delSistema solare primordialenellepolveridellacometa81P/Wild 2portate a Terranel2006 dallamissione StardustdellaNasa. Lo rivelano le analisi condotte dai ricercatori dell'Università del Wisconsin a Madison e dell'Università di Washington. I risultati sono pubblicati sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze, Pnas.

Lo studio dei campioni ha permesso diidentificare deiframmenti di condrule, minuscole sferule diminerali rocciosi esilicati che si sono formate nelle prime fasi del Sistema solare. Le lorocaratteristiche mineralogiche e isotopichenon corrispondono a quelle delle condrule note finora esuggeriscono che potrebberoprovenire da unaregione ancoranon identificata del disco protoplanetario che circondava il giovane Sole, una zona più esterna e ricca di ghiacciorispetto a quelle in cui si riteneva si fossero formati questi materiali.

La missione Stardust della Nasa aveva raccolto nel 2004 polveri della cometa 81P/Wild 2 (la cui orbita è fortemente influenzata dalla gravità di Giove) utilizzando un collettore in aerogel. I campioni sono stati riportati sulla Terra nel 2006 e da allora sono stati analizzati in laboratorio per ricostruire l'origine e l'evoluzione dei materiali presenti nella cometa.

I ricercatori hanno esaminato circa 100 frammenti di silicati provenienti dallatraccia 227, una delle più grandi lasciate dalle particelle nell'aerogel. La maggior parte dei frammenti è costituita da piccoli pezzi di condrule, generalmente inferiori a 60 micrometri, con caratteristiche diverseda quelle osservate nelle condrulenote finora. Questi materiali potrebbero essersi formatiin un ambiente fortemente ossidante e ricco di ghiaccio almenotre milioni di anni dopolanascitadelSistema solare.