Osservando l'ippocampo dei topi, l'area del cervello considerata il centro chiave della memoria, i ricercatori hanno individuato un gene che diventa più attivo proprio in risposta all'invecchiamento e all'infiammazione nel cervello: questo gene porta le informazioni necessarie a produrre Pla2g2f, il cui ruolo era finora poco chiaro. Conducendo esperimenti sugli animali, gli autori dello studio hanno scoperto che, quando i livelli della molecola vengono ridotti, peggiorano diversi aspetti dell'invecchiamento cerebrale, mentre livelli più elevati di Pla2g2f offrono protezione contro molti di questi cambiamenti, inclusa la perdita di memoria.