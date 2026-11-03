Unpunto debole cheaccomuna una gamma sorprendentemente ampia ditumori potrebbe diventare ilbersaglio di nuoveterapie anticancro daglieffetti collaterali minimi. Questo trattamento 'ad ampio spettro' potrebbe risultare efficace per un gran numero di pazienti: il meccanismo colpito, infatti, si riscontra in quasi tutti itumori del colon-retto, in oltre lametà diquelli dellamammella e in quote significative di tumori al fegato, aipolmoni, allaprostata, allapelle, alleossa e all'apparato riproduttivo femminile.Il nuovo approccio, pubblicato sulla rivista Nature Chemical Biology, è stato messo a punto dal gruppo di ricercatori guidato dalla Weill Cornell Medicine di New York, la scuola di medicina della Cornell University. I primi esperimenti condotti sucellule coltivate in laboratorio hanno datorisultati moltopromettenti, e ifarmaci potrebbero dunque approdare presto allasperimentazione clinica.

Il bersaglio dell'innovativa strategia è una via di segnalazione chiamata'via Wnt',un complessosistema di comunicazione cellularechetrasmette segnali dall'esterno all'internodellacellula. Tale via risulta spessoiperattiva neitumori ma, finora, attaccarla senza danneggiare anche le cellule sane è stato estremamente complicato. Ora, i ricercatori coordinati da Lukas Dow hanno scoperto che molte cellule cancerosesonoprive diuno dei due enzimiche servono a sostenere ilmeccanismo.

Colpendo esclusivamente l'enzima rimasto, gli autori dello studio hanno potutointerrompere il sistema dicomunicazione nelle cellule tumorali, mentrequelle normali chepossiedono entrambigli enzimi hanno potutoproseguirela loroattività. "C'è ancora molto lavoro da fare - afferma Dow - ma questo sembra un raro esempio di come sia possibile usare la genetica delle cellule tumorali per colpirle, risparmiando le cellule sane".