È il momento degliultimi preparativiper laCrew 13, ilnuovo equipaggiodiretto allaStazione Spaziale Internazionale: i quattro astronauti sonoarrivati al Kennedy Space Centerdella Nasa in Florida, dove trascorreranno inquarantena il tempo che resta prima del lancio, al momento previsto ilprimo ottobrea partire dalle 17,10 ora italiana. L'equipaggio comprende idue americaniJessica Watkins (nel ruolo di comandante) e Luke Delaney, ilcanadese Joshua Kutryk e ilrusso Sergey Teteryatnikov.



I quattro partiranno a bordo di una navettaCrew Dragon, lanciata con un razzoFalcon 9di SpaceX dalla piattaforma di lancio 40 della base spaziale. Per l'azienda di Elon Musk sarà la tredicesima missione di rotazione dell'equipaggio e la quattordicesima per quanto riguarda il trasporto di astronauti verso la Stazione Spaziale, includendo il primo volo di prova del 2020.



La Crew 13 dovrà dare ilcambio alla Crew 12attualmente a bordo della Iss, della quale fanno parte i due astronauti della Nasa Jessica Meir e Jack Hathaway, Sophie Adenot dell'Agenzia Spaziale Europea e Andrej Fedjaev della Roscosmos. La Crew 12 èpartita il 13 febbraio 2026, in anticipo di qualche giorno rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista per far fronte alrientro anticipato della Crew 11avvenuto il mese precedente, a causa di un problema medico imprevisto che ha riguardato l'astronauta statunitense Mike Fincke.

Se tutto andrà secondo i piani, l'equipaggio della Crew 12 rientrerà sulla Terra i primi di ottobre, dopo il passaggio di consegne.



Il nuovo gruppo troverà a bordo della Stazione Spaziale anche i tre astronauti giunti con la navetta Soyuz MS-29, lanciata il 14 luglio 2026: l'americano Anil Menon e i due cosmonauti russi Anna Kikina e Pyotr Dubrov. Il loro ritorno a casa è previsto nell'aprile 2027.