Habatteri al posto dei chip, riesce afare calcoli più velocementedei computer tradizionali e lo faconsumando meno energia: è ilbiocomputer realizzato dal gruppo di ricerca coordinato da Dan Nicolau, dell’Università McGill in Canada, e pubblicato sulla rivista Microsystems & Nanoengineering. Potrebbe essere ilprimo di unanuova possibile generazione di computerutili per lacrittografia, l’analisi delle molecolee l’Intelligenza Artificiale.



Anche ibatteri possono essere modificati in modo da diventare degli elaboratori di calcolo ma, a differenza dei chip,possono anchemoltiplicarsi velocementeemuoversi all’interno di una sorta dilabirinto. “Si tratta di unmodo di elaborare le informazioni completamentenuovo”, ha detto Nicolau spiegando la logica alla base di questi biocomputer, nei quali leoperazioni di calcolosisvolgono attraverso ilmovimento dimilioni di batteri, come Escherichia coli o Vibrio natriegens, all’interno di unarete di sottilissimi canali. A determinare il loro movimento sono processi di calcolo eseguiti dallo stessobatterio, che di fattosi trasformain una sortachip biologico.

"I moderni computer elettronici eseguonomilioni di operazioni al secondoutilizzando unsingolo chip– ha detto Nicolau – noi invece,grazie alla divisione batterica,disponiamo diun milione di chipchelavorano contemporaneamente”. Nonostante i singoli batteri siano più lenti nel fare i calcoli rispetto a un chip tradizionale, il lorogrande numeropermette di eseguire l’intero compitopiù rapidamente.

Secondo i ricercatori, ilbiocomputer non è pensato per sostituire i classici computer elettronici o quantistici, ma come un'alternativa utile,economica edefficiente per risolvereproblemi molto difficiliper i computer tradizionali, ossia analizzare la struttura delle proteine, decriptare messaggi o eseguire alcune tipologie di elaborazioni utili per l’IA.