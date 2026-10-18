Uncomputer quantisticobasato sulprocessore Nighthawk r2 di Ibm hacompletato in appena19 secondiuncompito che richiederebbepiù di un secolo di calcolia unsupercomputer. Il risultato, non ancora sottoposto a revisione fra pari per la pubblicazione, è condiviso sulla piattaforma arXiv dai ricercatori della startup BlueQubit di San Francisco.



Nighthawk r2 è unprocessore quantistico superconduttoreda 120 qubit accessibile commercialmente agli utenti tramite la piattaforma cloud di Ibm. Le sue capacità sono state messe alla prova con un compito specifico: ilcampionamento di circuiti casuali(Random Circuit Sampling, Rcs), che consiste nel sottoporre i qubit a una sequenza di operazioni quantistiche scelte casualmente per poi misurarne i risultati ottenendo sequenze di 0 e 1, i cosiddetti 'campioni'.Generare i campioniè un'operazione piuttosto semplice, maall'aumentare del numero di qubite di operazioni diventa un'impresa titanica. Nighthawk r2 ha generato unmilione di campioni in soli 19 secondi.

Utilizzando una tecnica che permette di stimare il costo computazionale della simulazione di un circuito quantistico su un computer classico, i ricercatori hanno calcolato che la riproduzione del loro milione di campioni richiederebbe all'incirca110 anni di tempo di calcoloalsupercomputer statunitense Frontier.



Il punto di forza dello studio sta nell'aver dimostrato che il vantaggio quantistico è stato raggiunto non su un'apparecchiatura di laboratorio realizzata su misura, bensì su un hardware disponibile in commercio.