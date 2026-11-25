Ha un cratere grande come uno stadio e ruota in modo caotico fra centinaia di piccoli massi: è il nuovo aspetto di Dimorphos, il primo asteroide deviato in un test di difesa planetaria. A lasciare questi segni è stata nel 2022 la missione Dart della Nasa e a constatarli oggi c'è la missione Hera dell'Agenzia Spaziale Europea.

L'annuncio arriva da un luogo simbolico: la sala dei dinosauri del Museo di Storia Naturale di Berlino ed è seguito da eventi in tutta Europa, in Italia a Milano e a Roma. Obiettivo della difesa planetaria è infatti evitare che si ripetano eventi come quello che segnò la fine dei dinosauri sulla Terra.

