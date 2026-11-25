Ha uncratere grande come uno stadioeruota in modo caoticoattorno al suo compagno, fra centinaia di piccoli massi: è ilnuovo aspettodiDimorphos, ilprimo asteroide deviatoin un esperimento di difesa planetaria. Lo ha cambiato così,nel 2022, l'impatto della missione Dart della Nasa e a constatare quanto è accaduto c'è la missioneHera dell'Agenzia Spaziale Europea, con icubesat (satelliti miniaturizzati a forma cubica)Milani, italiano, eJuventas, di Lussemburgo. Il primo annuncio, seguito da eventi in tutta Europa e in Italia, a Milano e a Roma, è arrivato da un luogo simbolico: la sala dei dinosauri del Museo di Storia Naturale di Berlino.Obiettivo delladifesa planetariaè infattievitare che si ripetanoeventi come quello che segnò la fine dei dinosauri sulla Terra.



"Oggi,per la prima volta nella storia, l'umanità sta verificando come impedire che un evento simile possa ripetersi", ha detto il responsabile della missione Hera, Ian Carnelli. Con i dati delle missioni Dart e Hera, ha aggiunto, "l'umanità compie unpasso decisivoverso la trasformazione delladeviazione degli asteroidiin unostrumentoaffidabile perproteggere il nostropianeta".

Per il direttore generale dell'Esa Josef Aschbacher, le due missioni sono anche "unesempio eccellente di collaborazione internazionale". Dall'evento al Politecnico di Milano, l'astronauta Paolo Nespoli le ha definite "tasselli importanti perprepararci a difendere il nostro pianetadal possibile impatto di asteroidi".



Decisamentepositivo il bilancio della missione, con "tre risultati importanti: abbiamomodificato l'aspetto di Dimorphos, ne abbiamocambiato lemodalità di movimentoe abbiamoosservato per la prima voltanumerosi nuovi corpi celestinel sistema,la cui presenza non era prevista", ha detto la planetologa Naomi Murdoch, dell'Università di Tolosa. Che il primo di test di difesa planetaria fosse stato un successo era chiaro già all'epoca della missione Dart, quandole prime immagini erano state ripresedal nanosatellite italiano LiciaCube realizzato da Agenzia Spaziale Italiana e Argotec. Ma adesso Hera ha scoperto quello che l'Esa ha definito "un mondo in miniatura ricco di sorprese".



Dimorphos, che ha undiametro di 151 metri, ora ha unlato appiattitooccupato dalcratere per l'intera larghezza e continua a ruotare come unaminuscola lunaintorno al suo compagnoDidymos, daldiametro di 730 metri, ma con un'orbita che l'impatto di Dart ha ridotto di 33 minuti. Entrambi sono distanti 193,5 milioni di chilometri dalla Terra ecircondati da uno zoo di massiche nessuno si aspettava e che potrebbero rappresentare unrischio per Hera e i suoi cubesat. Quanto al cratere, aiuterà a capire meglio l'evoluzione del Sistema Solare e a revisionare i modelli teorici che la descrivono, ha detto Fabio Ferrari del Politecnico di Milano e membro del team scientifico di Hera.



Sono arrivate così le risposte che i ricercatori aspettavano da 4 anni, ha detto il responsabile scientifico della missione Hera, Patrick Michel del Consiglio francese delle ricerche (Cnrs). "La suarotazione caoticaricorda quella di un oggetto che rotola lungo una scala", ha detto la planetologa Sabina Raducan dell'Università di Bruxelles. "Possiamo vedere quello che Dart non poteva vedere", ha aggiunto, e "possiamo fare quello che nessuno ha mai fatto finora", ha detto Margherita Cardi dell'azienda Tyvak International costruttrice del cubesat Milani.



Il lavoro dei ricercatori è tutt'altro che conclusoperché leimmagini da studiaresonomoltissime e perché adicembre Hera si avvicinerà a circa 13 chilometri dalla coppia di asteroidi per inviarenuove immaginie per rilasciare, agennaio 2027, icubesat Milani e Juventas. Quest'ultimo tenterà di posarsi sul suolo di Dimorphos, mentre Milani avrà 90 giorni per ottenere la mappa dei due asteroidi e sarà fondamentale nella comunicazione col satellite madre Hera, grazie al primo collegamento intersatellitare nello spazio profondo.

Ilcratere grande come uno stadio che è stato immortalato sulla superficie dell'asteroide Dimorphos dalla missione Hera ciaiuterà acapire megliol'evoluzione del Sistema solaree a revisionare i modelli teorici che la descrivono. Lo dice Fabio Ferrari, membro del team scientifico di Hera e docente di dinamica di sistemi aerospaziali al Politecnico di Milano, dove vengono mostrate in anteprima mondiale le immagini dell'asteroide deviato, in collegamento con l'evento organizzato a Berlino dall'Agenzia spaziale europea (Esa).



"Una delle domande principali che ci siamo posti dopo l'impatto della sonda Dart contro Dimorphos riguardava la reazione dell'asteroide alla collisione: avrebbe assorbito l'urto riconfigurandosi, oppure l'impatto avrebbe provocato la formazione di un cratere?", racconta Ferrari all'ANSA. "Ora questeimmagini cidimostrano per la prima voltache si è formato uncratere da impatto:saperlo è fondamentale, perché lecollisioni tra corpi celesti come asteroidi e meteoroidi sono ilprincipale motore evolutivo del Sistema solare. Tramite lo studio dei crateri da impatto possiamo ricavare molteinformazioni sull'età dei corpi celesti, la lorostoria eformazione, mafinora lo avevamo fattosolo attraversoesperimenti di laboratorio. Grazie a Dart ed Hera siamo riusciti per la prima volta a verificarlo in unoscenario reale. I risultati di questo esperimento ci permetteranno di revisionare tutti i modelli che descrivono la storia del Sistema solare".

Con la missione Dart, che nel 2022 ha colpito intenzionalmente l'asteroide Dimorphos, e con la missione Hera, che in questi giorni ha documentato visivamente gli effetti di quella collisione, stiamo aggiungendo "tasselli importanti per prepararci adifendere il nostropianeta dal possibile impatto di asteroidi". Lo afferma l'astronauta Paolo Nespoli a margine della presentazione delle prime immagini dell'asteroide deviato Dimorphos al Politecnico di Milano, dove è anche docente presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali (Daer).



"Nella storia della Terra, che ha circa 4,5 miliardi di anni, ci sono stati almeno 4-5 casi di asteroidi di grandi dimensioni che hannocolpitoil nostro pianeta, cambiandolo. Se unsimile eventodovesse verificarsinuovamente - spiega Nespoli all'ANSA - potrebbe crearecondizioni invivibili per l'umanità. E' quindifondamentale comprenderecome affrontare una simile eventualità. Dobbiamo prepararci, anche se fortunatamente per il momento non sembrano esserci minacce imminenti dal cosmo".



Nei panni di cittadino, prima ancora che di astronauta, "non posso che essere grato alle agenzie spaziali che stanno cercando di trovare soluzioni per difenderci", aggiunge Nespoli. "Le missioni Dart ed Hera stanno aggiungendo tasselli importanti".

Le immagini del cratere da impatto sull'asteroide deviato Dimorphos rappresentano solo l'inizio della missione Hera dell'Agenzia spaziale europea (Esa), che proseguirà con ilrilascio a gennaiodi due piccoli satellitiCubeSat per avvicinarsi ancora di più all'asteroide. Uno di questi, il CubeSat 'Milani', è stato progettato grazie al contributo scientifico del Politecnico di Milano attraverso il team guidato da Francesco Topputo e Fabio Ferrari del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali (Daer), coordinatori del Dart Lab.



Il gruppo di ricerca ha progettato la traiettoria e il sistema di guida, navigazione e controllo del CubeSat, e ha la responsabilità scientifica della camera di bordo usata per la navigazione, NavCam, che si attiverà come gli altri strumenti al momento del rilascio del mini satellite.



Il CubeSat Milani èin grado di navigare in autonomiaa unadistanza di oltre 10 milioni di chilometri dalla Terra, e sarà ilprimo minisatellite a operarevicino ad asteroidiper unperiodo prolungato. Nel corso della missione, fungerà datassello fondamentalenellacomunicazione colsatellite madre Hera, grazie alprimo collegamento intersatellitare nello spazioprofondo,un'innovazione fondamentale per le future costellazioni di piccoli satelliti.



L'obiettivo primario del CubeSat Milani sarà "lamappatura di entrambi gliasteroidi,Dimorphos eDidymos: cattureremo immagini della loro superficie a geometrie e illuminazioni diverse rispetto a quelle della camera presente su Hera, in modo da ottenere dati complementari", dice Ferrari all'ANSA. "Questa attività dureràcirca 90 giornie verrà fattain più fasi, da orbite diverse. Stiamo però già discutendo di quello che accadrà dopo. In particolare, stiamovalutando la possibilità di atterraresu uno dei due asteroidi. L'impresa darebbe alla missione un importante valore aggiunto dal punto di vista scientifico, perché sarebbe una delle prime interazioni a bassa velocità con questo tipo di corpi celesti".