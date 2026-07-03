Unfilamento di plasmache si solleva dal bordo delSole come un arco di fuoco plasmato da invisibili forze magnetiche: è con questa foto, intitolata 'Suspended Plasma', che il pluripremiato astrofotografo vicentino Mario Cogo è stato selezionato tra ifinalisti del prestigioso concorso 'Zwo Astronomy Photographer of the Year 2026', organizzato dal Royal Observatory di Greenwich.



Nel 2018 Cogo aveva già partecipato alla competizione, classificandosi primo e secondo nella categoria 'Stars and Nebulae' con le immagini 'Corona Australis' e 'Rigel and The Witch Head Nebula'. Classe 1960, di professione ingegnere nel campo dell'illuminotecnica, Cogo vive a Monticello Conte Otto (Vicenza) e ha pubblicato diverse sue opere su riviste e siti dedicati all'astronomia. Alcune sue fotografie sono state selezionate anche dalla Nasa come immagine astronomica del giorno (Astronomy Picture of the Day, Apod).



Con il suonuovo ritratto del Sole, rivelato tridimensionalmente in tutta la sua dinamicità, Cogo proverà a sbaragliare la concorrenza deglioltre 700 partecipantialconcorso internazionale, che per l'edizione di quest'anno hanno inviatoquasi 4.000 immagini. Tra le finaliste spiccano fotografie molto suggestive che ritraggono ad esempio laLuna che sorge sopra Seattle, la galassiaAndromeda, il cammino dellasuper Lunanel cielo di Parigi e la cometa Lemmon sopra le Alpi svizzere.

I vincitori saranno proclamati durante una speciale cerimonia di premiazione online il 17 settembre 2026.