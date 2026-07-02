Un nuovo imprevistoha impedito la partenza del 'carro attrezzi' spaziale Link , destinato a trainare iltelescopio spaziale Swiftdella Nasa in un'orbita stabile persalvarlo dal rientro incontrollatonell'atmosferaterrestre. Il lancio della missione, già rinviato per due giorni consecutivi a causa del maltempo, è statonuovamente fermatoda unproblema tecnico in voloche haimpedito il dispiegamento del razzo. Lo rende noto la Nasa.



Il veicolo Link, realizzato su commissione della Nasa dalla società privata Katalyst Space, sarebbe dovuto partire giovedì 2 luglio con un razzo Pegasus XL della Northrop Grumman lanciato dalla pancia dell'aereoStargazer. Il decollo è avvenuto come previsto dall'atollo di Kwajalein (Isole Marshall), nell'oceano Pacifico, ma dopo un breve volo qualcosa è andato storto.



"Unproblema al vettore di lancio- scrive la Nasa in una nota - ha temporaneamente impedito ai team di dispiegare il razzo. La data del prossimo tentativo di lancio per questa missione sarà determinata dopo che i team avranno analizzato i dati del tentativo odierno".