Individuata unaproteina checon l'avanzare dell'etàcontribuisce adanneggiare organi vitali comecuore,fegato ereni: si chiamaGranzima K e vieneprodotta dallecellule immunitarieinquantità cheaumentano col passare degli anni. La scoperta, pubblicata sulla rivista Immunity dai ricercatori della Monash University in Australia, potrebbe aprire la strada a nuovi trattamenti per aiutare le persone a mantenersi in salute più a lungo.



Lostudio è stato condottosu topi di laboratorio, confrontando esemplari anziani privi della Granzima K con altri che invece la possedevano. Neitopi che non presentavano la proteina, i ricercatori hanno riscontrato unafunzionalità cardiaca significativamente miglioree una riduzione della fibrosi, una sorta di cicatrizzazione che può compromettere il corretto funzionamento dell'organo. Inoltre, in questi topi sono stati osservatiminori danni legati all'etàa livello difegato ereni.

Analizzando set di dati relativi agliesseri umani, i ricercatori hanno riscontratolivelli elevatidiGranzima Kin pazienti affetti da diversemalattie infiammatorie efibrotiche, come l'insufficienza cardiaca e la nefrite causata dal Lupus eritematoso sistemico.



"Sappiamo che, invecchiando, i nostri organi subiscono cambiamenti che ci rendono più suscettibili a diverse patologie, tra cui malattie cardiache e renali", osserva la coordinatrice dello studio, Nicole La Gruta. "Abbiamo scoperto che la Granzima K gioca un ruolo importante nel determinare parte di questodeterioramento. Un aspetto particolarmente interessante è che itopi privi di questa proteinahanno mostratosegni ridotti di invecchiamento degli organi, nonostante il loro sistema immunitario continuasse a invecchiare normalmente.



Ciòmette in discussionelaconvinzione, radicata da tempo, che l'invecchiamento degli organie quello delsistema immunitariosianoindissolubilmente legati; si apre così unanuova ed entusiasmanteprospettiva per lo sviluppo diterapie che potrebbero aiutare le persone amantenere i propriorgani in salute più a lungo".