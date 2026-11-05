Scoperto undoppio discodidetriti planetariattorno a una stella morta cheprefigurailfuturodel Sistema solare.Ildisco,cheorbitaattorno allanana bianca J1328−1450, appare modellato dadue corpi planetari (uno dei quali forse grande quanto Plutone) che sonosopravvissutialla morte violenta della stella. Lo studio del sistema, realizzato grazie al Very Large Telescope(Vlt) dell'Osservatorio europeo meridionale (Eso) in Cile, èpubblicato sulla rivista Nature Astronomy da un team internazionale guidato da Nicola Gentile Fusillo dell'Università di Trieste, associato all'Osservatorio Astronomico di Trieste dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

"Sappiamo da tempo che i pianeti possono sopravvivere alla trasformazione della loro stella madre, ma questo è il primo esempio di un sistema complessodotato di un doppio disco di detriti e, potenzialmente, didue planetesimi sopravvissuti", afferma Nicola Gentile Fusillo.

Quando stelle come ilSole entrano nellefasi finalidella propria esistenza, siespandono e disperdono i propristrati esterni, inghiottendo e distruggendo ipianeti vicini. I corpirocciosi che riescono asopravvivere possonoframmentarsi, dando origine a undisco didetriti intorno allastella centrale ormaispenta. Tuttavia, ildisco che circonda J1328−1450differisce da quelli osservati intorno ad altre stelle morte: anziché presentare un unico anello di detriti planetari vaporizzati, la stella è circondata da due anelli di detriti concentrici, che risultano straordinariamentestabili e che rimangonoseparati da unospazio vuoto.

Secondo i ricercatori, questa struttura doppia èprobabilmente mantenuta da due corpi di tipo planetariosopravvissuti, che percorronoorbite distinte. Il corpo situato nell'anello interno potrebbe avere le dimensioni di un asteroide (con un diametro di pochi chilometri), mentre quello nell'anello esterno potrebbe essere grande quanto Plutone o addirittura come la Luna.