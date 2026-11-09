UnaTerra virtuale costruita con una sola fondamentale differenza rispetto a quella reale: l'assenza di vita. Il suo scopo è aiutare aindividuare la 'firma'prodotta daorganismi viventi sualtri mondi distanti dal nostro, distinguendo quellecondizioni atmosferiche che possono essere spiegate solo dalla presenza di una qualcheforma di vita. La simulazione è stata messa a punto dal gruppo di ricerca guidato dall'Università di Washington a Seattel, che ha pubblicato la ricerca su The Planetary Science Journal. Il nuovo modello potrà anche contribuire a orientare laprogettazione difuturi telescopidestinati astudiare gliesopianeti, come l'Habitable Worlds Observatory proposto dalla Nasa.

Gli autori dello studio guidati da Samantha Gilbert-Janizek hannosimulato isistemi geochimici dellaTerra,descrivendo loscambio disostanze chimiche tranucleo,mantello,crosta,superficie eatmosfera. Lasimulazione copre unarco temporale di 5 miliardi di anni: dalla formazione del nostro pianeta, avvenuta 4,5 miliardi di anni fa, fino a circa 500 milioni di anni nel futuro. Ilmodello è riuscito aprevedere conprecisione 19 caratteristiche terrestri, ma ha lasciato fuori dai suoi calcoli l'influenza che la vita può avere su tali sistemi.

Loscopo di questa Terra virtuale è riuscire aprevedere l'evoluzione dell'atmosfera suqualsiasi altro pianeta roccioso.Qualora non si ottenga una corrispondenza con i dati in nostro possesso, il pianeta in questione diventerebbe una meta particolarmente interessante per laricerca di organismiviventi. "Questo modello - dice Gilbert-Janizek - può aiutarci acapire come ipianeti abitabili ma non viventi potrebberoimitare ipianeti abitati: ci aiuterà a determinare la probabilità che ciò che osserviamo sia indice di vita sulla superficie".