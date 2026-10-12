Un'aurora borealeha colorato di rosso il cielo delleDolomiti, generata dallatempesta geomagneticache ha colpito la Terra il 10 ottobre. L'ha catturata lo scatto dell'astrofotografa Alessandra Masi nella zona di Cortina d'Ampezzo, sopra il massiccio delle Tofane.



"Ilraro fenomeno abasse latitudiniè stato innescato da una forte tempesta geomagnetica di classe G3, causata dall'impatto di un'espulsione di massa coronale partita dal Sole pochi giorni prima. Ilcontrasto tra laroccia millenaria, patrimonio Unesco, e ladanza di particelle solarinellamagnetosfera terrestre - osserva Masi - crea unponte visivo perfettotra lamaestosità della Terrae ladinamica energeticadel nostroSistema Solare".







