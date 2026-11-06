A San Lucido, l'erosione rappresenta da decenni una minaccia per gli ecosistemi, l’economia turistica e le infrastrutture presenti, in particolare la linea ferroviaria costruita su strette terrazze costiere. Per proteggere questo tratto sono state realizzate opere di difesa costiera, che però hanno solo trasferito l'erosione alle aree vicine, finendo per aumentare la vulnerabilità. Dall'analisi delle foto aeree storiche e dei dati satellitari, i ricercatori coordinati da Emiliana Valentini del Cnr-Isp hanno infatti calcolato una riduzione di oltre il 60% della superficie emersa in circa 70 anni, dal 1954 al 2018.