Nuvole e pioggia permettendo, in questi giorni va in scena lo spettacolo delle Leonidi, le stelle cadenti di novembre: si tratta di uno degli sciami meteorici più importanti e conosciuti dell'anno, come sottolinea l'Unione Astrofili Italiani (Uai), il cui picco verrà raggiunto il 17 . Le luminose scie tracciate nel cielo autunnale salutano anche un altro suggestivo evento che si verifica quasi nello stesso momento: la congiunzione tra Marte e Giove , culmine di un inseguimento tra i due pianeti.

Nuvole e pioggia permettendo, in questi giorni va in scena lo spettacolo delle Leonidi, le stelle cadenti di novembre: si tratta di uno degli sciami meteorici più importanti e conosciuti dell'anno, come sottolinea l'Unione Astrofili Italiani (Uai), il cui picco verrà raggiunto il 17 . Le luminose scie tracciate nel cielo autunnale salutano anche un altro suggestivo evento che si verifica quasi nello stesso momento: la congiunzione tra Marte e Giove , culmine di un inseguimento tra i due pianeti.

"In queste sere, Giove e Marte danno spettacolo al cospetto della costellazione del Leone", afferma Gianluca Masi, astrofisico e direttore scientifico del Virtual Telescope Project. "Attualmente sono già distanti meno di un grado e mezzo, ma la massima vicinanza prospettica verrà raggiunta nelle prime ore del 16 novembre . Marte dista da noi circa 200 milioni di chilometri - aggiunge Masi - Giove quasi 800 milioni e Regulus 800mila miliardi di chilometri".

Le Leonidi sono generate dalla scia di polveri della cometa periodica 55P/Tempel-Tuttle , che la Terra incontra ogni novembre. In alcuni anni, tale corrente diventa molto più densa del solito, ed ecco perché questo sciame meteorico è responsabile di alcune delle più impressionanti tempeste meteoriche mai documentate. Le Leonidi raggiungeranno il loro massimo nel giorno 17, ma rimarranno attive fino alla fine del mese .

Le Leonidi sono generate dalla scia di polveri della cometa periodica 55P/Tempel-Tuttle , che la Terra incontra ogni novembre. In alcuni anni, tale corrente diventa molto più densa del solito, ed ecco perché questo sciame meteorico è responsabile di alcune delle più impressionanti tempeste meteoriche mai documentate. Le Leonidi raggiungeranno il loro massimo nel giorno 17, ma rimarranno attive fino alla fine del mese .