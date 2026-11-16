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Nuvole e pioggia permettendo, in questi giorni va in scena lo spettacolo delle Leonidi, le stelle cadenti di novembre: si tratta di uno degli sciami meteorici più importanti e conosciuti dell'anno, come sottolinea l'Unione Astrofili Italiani (Uai), il cui picco verrà raggiunto il 17. Le luminose scie tracciate nel cielo autunnale salutano anche un altro suggestivo evento che si verifica quasi nello stesso momento: la congiunzione tra Marte e Giove, culmine di un inseguimento tra i due pianeti.
"In queste sere, Giove e Marte danno spettacolo al cospetto della costellazione del Leone", afferma Gianluca Masi, astrofisico e direttore scientifico del Virtual Telescope Project. "Attualmente sono già distanti meno di un grado e mezzo, ma la massima vicinanza prospettica verrà raggiunta nelle prime ore del 16 novembre. Marte dista da noi circa 200 milioni di chilometri - aggiunge Masi - Giove quasi 800 milioni e Regulus 800mila miliardi di chilometri".
Le Leonidi sono generate dalla scia di polveri della cometa periodica 55P/Tempel-Tuttle, che la Terra incontra ogni novembre. In alcuni anni, tale corrente diventa molto più densa del solito, ed ecco perché questo sciame meteorico è responsabile di alcune delle più impressionanti tempeste meteoriche mai documentate. Le Leonidi raggiungeranno il loro massimo nel giorno 17, ma rimarranno attive fino alla fine del mese.
Oltre al picco ordinario, negli stessi giorni la Terra incrocerà anche scie più vecchie di particelle lasciate da passaggi precedenti della Tempel-Tuttle: il 17 è previsto un incontro con materiale espulso nel 1533, il 18 con quello del 1800 e il 19 con altro materiale risalente a 1600 e 1699. Non bisogna, però, attendersi una nuova tempesta di Leonidi, specifica la Uai, poiché le simulazioni indicano densità di polveri molto basse.