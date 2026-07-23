Perpreservare l'ecosistemadellalaguna di Veneziaè necessario unuso alternativodelMose meno orientato alla prevenzione, in modo daattivarlo soloquando realmentenecessario. Uno studio internazionale guidato dall'Università di Padova ha, infatti, evidenziato che, nel 30% dei casi, si sarebbe potuta evitare la chiusura, riducendo così gli effetti negativi sulle cosiddette 'barene': gli isolotti tipici degli ambienti lagunari che vengono periodicamente sommersi dall'alta marea e che ospitano una grande biodiversità. La ricercapubblicata sulla rivista Nature Water, alla quale ha partecipato anche l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), dimostra chenumero edurata dellechiusure possono essereridotti senza compromettere la protezione di Venezia e degli altri centri abitati.



Quando leparatoiedelMose vengonosollevate, silimita l'ingresso dellamarea nella laguna ma siriduce anche laquantità di sedimentiche raggiungono lebarene, che permettono loro di crescere in verticale e contrastare così l'innalzamento del livello del mare.



I ricercatori coordinati da Andrea D'Alpaos hannoricostruito eanalizzato tutti i69 eventi di chiusura del Moseavvenutitra il 2020 e il 2023, simulando la propagazione della marea, le correnti lagunari e gli effetti del vento. I risultati dimostrano che, nel30% dei casi, unastrategia alternativa avrebbeevitato la chiusuragarantendo comunque la sicurezza di Venezia.



"La sfida saràindividuare quando la chiusura è realmente necessaria- afferma D'Alpaos - e limitarne la durata al tempo strettamente indispensabile. È in questa direzione che si trova la possibilità concreta di proteggere insieme il patrimonio storico, culturale e urbano della città e l’integrità dell’ecosistema lagunare che, per secoli, ne ha sostenuto lo sviluppo e la stessa esistenza".