Batterie piùleggere,sostenibili,non infiammabili e chedurano ildoppio: a renderle possibili è una nuova tecnologia sviluppata al Politecnico di Milano che consente disostituire i tradizionaliioni di litio con ioni fluoruro. Il risultato - frutto di un approccio interdisciplinare che integra competenze di chimica, ingegneria dei materiali, elettrochimica e dinamica molecolare - è pubblicato sulla rivista Energy Storage Materials.

I ricercatori del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica 'Giulio Natta' del Politecnico di Milano hanno concepito e sviluppato un'innovativamembrana in gelquasi-solido, non infiammabile, in grado di favorire iltrasporto degli ioni fluoruro a temperatura ambienteall’interno delle batterie. Molti i vantaggi che potrebbero derivare dall'uso di questa nuova tecnologia, a partire dall’impatto ambientale: si potrebbero infatti sfruttaremateriali piùfacilmente reperibili e molto piùabbondanti del litio. Inoltre, queste batterie potrebbero avere un ruolo attivo nella transizione energetica per isistemi di accumulonecessari a immagazzinare l’energia dafonti rinnovabili, grazie alla non-infiammabilità.

Non solo più sicure: le batterie agli ioni fluoruro sarebbero anche più leggere e durature, in quanto potrebbero offrire densità energetiche superiori. 'Si parla di circa600 Wattora per chilo, mentre lebatterie agli ioni dilitio standardviaggiano sui150-250 circa", spiega Luca Magagnin, docente di Chimica fisica applicata. "Nella pratica, significherebbe circa una durata doppia: in un’auto elettrica, si potrebbe percorrere il doppio dei chilometri e gli utilizzi sono svariati, dai sistemi di accumulo, appunto, a droni, satelliti, aerei".

Un altro aspetto fondamentale, infine, è che il trasporto degli ioni fluoruro avviene a temperatura ambiente: così si evita lo spreco di energia necessario per ilpreriscaldamento della batteria.