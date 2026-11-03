E' previstotra la fine del 2027 e e l'inizio del 2028il lancio deiprimi nove satellitidellacostellazione privataper l'osservazione della Terraalla quale sta lavorando Leonardo. Si chiama Space Guardian, prevede in tutto18 satellitie uninvestimento complessivo di mezzo miliardo. Lo ha detto all'ANSA Massimo Claudio Comparini, Managing Director della divisione spazio di Leonardo, a margine degli Stati generali della Space Economy organizzato alla Farnesina.



Come i primi nove, si prevede di lanciare anche gli altri satelliti con un razzo Falcon 9 di SpaceX e il lancio è previsto all'inizio del 2029: "l'impegno è quello di rispettare i tempi ed è un'avventura molto molto sfidante", ha osservato Comparini. "Parliamo molto di investimenti pubblico-privati, parliamo molto di Space Economy, quindi Leonardo ha preso una decisione importante: un investimento di mezzo miliardo per contribuire allagenerazione di dati geospaziali. Space Guardian, ha concluso Comparini, sarà "laprima costellazione europeache avrà l'interconnessione dei satelliti con tecnologialaser, capacità di calcolo e intelligenza artificiale a bordo".