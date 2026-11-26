Dopo l'invasione dell'orbita terrestre con Starlink sta per prendere il via l'era degliStarmind, unamega-costellazioneperl'Intelligenza Artificiale:SpaceXdi Elon Musk haottenutoil via liberadalla Commissione Federale Usa per le Comunicazioni Fcc per il lancio di 1 milione di satelliti.I lanci inizieranno dallametà del prossimo anno e sollevano grandepreoccupazione sia per idanni allascienza che all'ambientenonchéintasare leorbite elimitare laconcorrenza.

Commentando la notizia Musk ha spiegato che i primi lanci sono previsti già da fine giugno 2027, "inizieremo gradualmente, per poi raggiungere volumi significativi probabilmente nel 2028 e volumi molto elevati nel 2029". I lanci sarannoeseguiti con il nuovo razzo Starship e i satelliti, con un'apertura di ben 75 metri e altezza di 30, saranno posti all'interno di 'gusci' orbitali, tra 500 e 1000 chilometri di altezza.

Ogni satellite sarà un data center con una potenza di 250 kilowatt,realizzati in collaborazione conNvidia eorbiterà ingruppi da circa 10 satelliti. Le comunicazioni tra satelliti e a Terra saranno conimpulsi laser,con una larghezza di bandadi circa10 terabit, ma l'autorizzazione prevede la possibilità diusare alcune bande radioincasi diguasti.

Una notizia che ha suscitato la risposta dellaSocietà Astronautica AmericanaAss che ha detto "siamo seriamentepreoccupati per ilfuturo dellaricerca astronomica". Preoccupazioni dovute all'altissimo numero di satelliti chedisturbano leosservazioni, inoltre, ilrientro dei satelliti nell'atmosferaproduce il rilascio dimateriali il cuiimpatto ambientalenon è ancora benchiaro.

A essere preoccupate sono inoltre altre aziende, come Amazon e Viasatche stanno realizzando anch'esse delle mega-costellazioni e chetemono unaumento didetriti spaziali, orbite troppo sature di satelliti edisturbi allecomunicazioni.

