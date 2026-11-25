Visto per la prima volta dallospazio il rilascio di 38mila tonnellate di metano innescato da un’eruzione vulcanica: è avvenuto tra lafine didicembre 2024emarzo 2025, nei pressi del vulcano Fentale, inEtiopia. A scoprirlo è stata la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Geoscience e guidata da Edna Dualeh, dell’Università di Bristol nel Regno Unito, con la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Università di Torino.

Unendo una serie diosservazioni daterra e dallospazio, i ricercatori hannomonitorato a lungol’attività di uno dei principali vulcani della Rift Valley dell’Africa orientale, che si trova a circa 100 chilometri dalla capitale Addis Abeba. I dati hanno messo in lucel’intrusione di una massa dimagma lunga circa50 chilometri entrata in contatto con unbacino sotterraneo di idrocarburie che ha poi portato alrilascio di grandi quantità di metano e CO2.

“In genere i vulcani non emettono metano, ma questo evento ha mostrato che in certe condizioni geologiche, ovvero se ilvulcano si è formato all’interno di un bacino petrolifero, ilmetano(che non è prettamente legato al vulcano di per sé) può essererilasciato ingrandi quantità”, osserva Giuseppe Etiope, dell’Ingv e tra gli autori dello studio.

Nel complesso sono statirilaciati più di 38.000 tonnellatedimetano e quasi3 milioni di tonnellate di anidride carbonica che, essendotossici e allo stesso tempoincolori e inodori,avrebbero potuto rappresentare unpericolo per lepersone. La quantità di gas rilasciati è bassa per influenzare il bilancio di metano a livello globale, ma “questo evento – ha aggiunto Etiope – fornisce unprezioso analogo moderno, seppur inminiatura, deicolossali rilasci di gas associati alle grandi province ignee delpassato geologico della Terra, capaci di innescare rapide alterazioni climatiche”.