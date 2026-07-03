MERANO. Prosegue l'iter per il riassetto della falda e della rete idraulica di Sinigo. Martedì 30 giugno, nella sala parrocchiale della frazione, è stato presentato ai cittadini il Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), che individua gli interventi necessari per migliorare il sistema di drenaggio e ridurre le criticità idrauliche che interessano da anni il territorio.

Il progetto prevede come opera principale la realizzazione di una nuova idrovora in via Fermi, dotata di sei pompe di sollevamento, oltre all'adeguamento degli scatolari idraulici lungo la strada provinciale e ad altri interventi sulla rete di drenaggio. Il piano, consegnato al Comune di Merano il 26 giugno, è accompagnato da studi geologici e idraulici, rilievi topografici e videoispezioni del canale Montefranco. Durante l'incontro è stato affrontato anche il tema della recente frana e dei possibili effetti sul sistema idraulico della zona.

"La serata ha rappresentato un importante momento di confronto con i proprietari delle aree interessate", ha spiegato il vicesindaco Nerio Zaccaria, sottolineando che gran parte delle opere sarà realizzata su aree pubbliche. Il progetto sarà presentato al presidente della Provincia Arno Kompatscher nella seconda metà di agosto. "Il nostro auspicio è che la Provincia autonoma di Bolzano voglia sostenere questo progetto con un contributo massimo fino all'80% dell'investimento complessivo. Oggi disponiamo finalmente di un progetto organico che può rappresentare la soluzione strutturale attesa dalla comunità di Sinigo", ha aggiunto.

L'Amministrazione comunale ha già avviato incontri e sopralluoghi con i proprietari coinvolti per condividere le soluzioni progettuali e agevolare il percorso autorizzativo. "Siamo consapevoli della complessità dell'opera, ma riteniamo che debbano prevalere valutazioni tecniche e interesse pubblico. L'obiettivo è dotare Sinigo di un'infrastruttura moderna ed efficace, in grado di risolvere in modo strutturale criticità idrauliche presenti da decenni", ha dichiarato il consigliere comunale Tommaso Cortellessa.