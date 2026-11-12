MERANO. A valle della briglia già esistente sul rio Sinigo ne è stata realizzata una seconda, che rafforza la protezione della frazione di Sinigo dalle colate detritiche e dalle piene. I lavori sono stati eseguiti dall’Ufficio Sistemazione bacini montani sud dell’Agenzia per la Protezione civile della Provincia di Bolzano.

«La briglia di trattenuta sul rio Sinigo è un ulteriore esempio di come, attraverso interventi mirati, possiamo ridurre in modo duraturo il rischio di colate detritiche e piene», sottolinea il direttore dell’Ufficio, Thomas Thaler.

La nuova opera può trattenere circa 50.000 metri cubi di materiale. È alta 13 metri in corrispondenza della sezione di deflusso e larga circa 60 metri. «La struttura in cemento armato ha alla base uno spessore di 2,75 metri, che si riduce progressivamente fino a poco meno di 2 metri all’altezza della sezione di deflusso, mentre la piastra di fondazione misura 2,6 metri», spiega il progettista e direttore dei lavori Martin Pfitscher.

Il cantiere è stato aperto nell’estate dello scorso anno dalla squadra di operai dell’Ufficio, guidata dal caposquadra Erwin Marth. Per prima cosa sono state realizzate la strada di accesso e la messa in sicurezza dei versanti laterali. I lavori si sono conclusi alla fine di ottobre, con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro.

Non è finita qui: è già in fase di progettazione un’ulteriore opera di trattenuta, che dovrebbe migliorare ancora la protezione di Sinigo dalle piene.