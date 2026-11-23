SESTO PUSTERIA. Una svolta drastica dopo quattro mesi di sofferenza e tentativi di recupero. Jannik Sinner sarebbe in viaggio verso la Finlandia, dove, secondo le ultime informazioni, dovrebbe sottoporsi domani, martedì 24 novembre, a un intervento chirurgico al ginocchio destro. Una decisione che comporterebbe anche la rinuncia agli Australian Open 2027, il grande obiettivo fissato per il ritorno alle competizioni.

Il campione altoatesino è fermo da luglio, dopo il trionfo a Wimbledon. Da allora il problema al ginocchio non gli ha permesso di tornare ad allenarsi regolarmente. Le terapie conservative, il riposo e la fisioterapia non avrebbero prodotto i miglioramenti sperati, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di un'operazione.

Nei giorni scorsi Sinner aveva incontrato a Milano lo specialista finlandese Lasse Lempainen, per valutare le possibili soluzioni. Fino a ieri l'intervento rimaneva un'ipotesi e il tennista avrebbe preferito evitare la chirurgia. Anche l'ex allenatore Darren Cahill aveva descritto come particolarmente frustrante la lunga assenza del suo ex allievo.

La prospettiva di saltare Melbourne rappresenta un duro colpo per Sinner, che soltanto l'11 novembre aveva ribadito la volontà di tornare in Australia, possibilmente dopo qualche torneo di preparazione. La priorità, tuttavia, resta la completa guarigione per poter proseguire una carriera ancora lunga.