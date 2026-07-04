BOLZANO. Anche in Alto Adige sono stati segnalati casi di SMS ed email fraudolenti che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute o dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per invitare i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. L'Azienda sanitaria mette in guardia la popolazione: si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali, sensibili e bancari.

Il meccanismo è sempre lo stesso. Il messaggio invita il destinatario a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. Una volta aperto, il collegamento rimanda a un sito internet che riproduce l'aspetto delle pagine istituzionali e chiede di inserire dati anagrafici, documenti e informazioni di pagamento. Tutti dati che possono poi essere utilizzati per truffe, furti d'identità o altre attività illecite.

L'Azienda sanitaria ricorda che né il Ministero della Salute né l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige inviano link per il rinnovo della tessera sanitaria e non chiedono mai di inserire dati personali attraverso moduli online non ufficiali.

Viene inoltre ricordato che la tessera sanitaria ha una validità di sei anni, che il rinnovo avviene automaticamente alla scadenza e che, salvo casi di smarrimento o furto, non è necessario presentare alcuna richiesta. Eventuali pratiche devono essere effettuate esclusivamente attraverso i canali ufficiali, come quelli dell'Agenzia delle Entrate.

L'invito ai cittadini è quindi quello di non cliccare sui link contenuti nei messaggi sospetti, non fornire dati personali o di pagamento e cancellare immediatamente la comunicazione. Per qualsiasi informazione è consigliabile consultare esclusivamente i siti istituzionali del Ministero della Salute, della Provincia autonoma di Bolzano e dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. (nella foto uno dei messaggi usato per la truffa)