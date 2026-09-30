(Arv) Venezia, 30 settembre 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Giorgia Bedin (Lega- LV) ha presentato la 47esima edizione del Trofeo Triveneto Ciclocross, assieme a Mario Guerretta, Presidente del Comitato Veneto FCI, Sandro Checchin, consigliere federale FCI, Maria Bertolo, Vicepresidente Vicario del Comitato Veneto FCI, Cristian Leghissa, Coordinatore Trofeo Triveneto CX, Flavio Furlanetto, Coordinatore Trofeo Triveneto CX, Renzo Pizzolato, Presidente della Società GC Santa Caterina, organizzatore della Coppa Italia CX.

Giorgia Bedin, nell’introdurre la conferenza stampa, ha sottolineato che “lo sport aiuta a stare bene in salute e a fare comunità, contrastando la solitudine; trasmette valori educativi importanti, insegna alla fatica e al sacrificio, per raggiungere gli obiettivi; è un grande volano per il turismo. E ricordo che il Veneto è da sempre fucina di ciclisti. Ringrazio le amministrazioni comunali e le diverse associazioni sportive, composte di tanti volontari, che rendono possibile la realizzazione di eventi di questa portata. Oggi presentiamo la 47esima edizione del Trofeo Triveneto Ciclocross, che ha alle spalle una storia lunga ed è cresciuto anno dopo anno. Quattordici tappe: inizio il 25 ottobre da Motta di Livenza, e finale a Cordignano, il 17 gennaio 2027. E, per la prima volta, la nostra Regione ospiterà la Coppa Italia giovanile.” Mario Guerretta, Presidente del Comitato regionale Veneto della Federazione Ciclistica Italiana, ha evidenziato che “il Trofeo Triveneto Ciclocross promuoverà il movimento del ciclismo fuoristrada, non solo in Veneto e nelle Regioni vicine, ma in tutta Italia e nel Mondo.” Maria Bertolo, Vicepresidente Vicario del Comitato Veneto FCI, ha ricordato che “l’evento è tra i più longevi in Italia per il ciclocross. All’interno del Trofeo, quest’anno troverà spazio la prova giovanile di Coppa Italia. Toccheremo tutte le province venete, e non solo.” Cristian Leghissa, Coordinatore del Trofeo Triveneto Ciclocross, è entrato nei dettagli delle quattordici tappe, spalmate nelle Tre Venezie ma che vedranno il Veneto fulcro della manifestazione.

“Sono particolarmente orgoglioso della Coppa Italia riservata ai giovani, anche perché il ciclismo è scuola di vita e sui ragazzi è stato fatto un ottimo lavoro.”, ha detto Leghissa.

Renzo Pizzolato, Presidente della Società Gruppo Ciclistico ‘Santa Caterina’, ha introdotto la Coppa Italia giovanile di ciclocross, di cui è organizzatore. “Una prova unica nazionale che si terrà il 29 e il 30 dicembre a Casale sul Sile. È la prima volta che verrà ospitata in Veneto e vedrà sfidarsi rappresentative regionali. Sarà un significativo momento di sport e di sana competizione, ma anche di crescita e di confronto, in cui ciascun giovane atleta sarà protagonista e parte di una comunità.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO